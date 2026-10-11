Катастрофа затруднява движението край Лютидол

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Временно движението на път I-1 в района на Лютидол при км 175 се осъществява в една лента заради катастрофа, съобщиха АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.