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Катастрофа затруднява движението край Лютидол

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Полиция. СНИМКА: Архив Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Временно движението на път I-1 в района на Лютидол при км 175 се осъществява в една лента заради катастрофа, съобщиха АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Полиция. СНИМКА: Архив

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