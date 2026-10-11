Катастрофа на пътя III-103 в участъка Мездра – Долна Кремена

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Временно движението по път III-103 в участъка Мездра – Долна Кремена се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.