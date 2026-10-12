Православен календар за 12 октомври, ето кой има имен ден

Св. мчци Пров, Тарах и Андроник. Преп. Козма еп. Маюмски. Св. Мартин Милостиви

Свети Мартин, наименуван Милостиви, бил свещеник на гр. Тур в Галия.

Неговите родители били езичници, само че от ранно детство Свети Мартин научил за Христа и неговото учение за избавление на душата. Затова модерното светско обучение, което получавал, не го удовлетворявало. Душата му жадувала за друго познание. Бащата на Свети Мартин принудително го изпратил в армията, за да може избави сина си от фантазиите да стане аскет и да може военната дисциплина да го вразуми.

Един леден зимен ден до портата на града седял полугол бедняк. Свети Мартин съблякъл своя плащ и го срязал на две. Едната половина дал на бедния да се стопли, а с втората самичък са увил. През Иисус Христос му се явил на сън, завит с онази част от срязания плащ, която войникът дал на бедния и измъчен човек. На сутринта Свети Мартин получил Светото Кръщение и напуснал армията.

През годините вярна работа Свети Мартин получил епископски ранг.

Той доживял до 80-годишна възраст, когато Господ прибрал душата му в Рая. Това се случило на 12 октомври през 400 година. Още от първите дни, в които тленните остатъци на Свети Мартин били положени в гроба, безчет чудеса почнали да се случват с вярващите, които отивали да му се поклонят.

Сред мъчениците за Христовата вяра били тракиецът Пров, римският войн Тарах и гражданинът от Ефес Андроник. Тримата ревностни християни били подложени на нечовешки изпитания, но нищо не прекършило вярата им в Бога. Озлобен от своето безсилие, съдията заповядат да убият тримата светци с копия. В този миг ураган връхлетял града. Войниците и езичниците панически се разбягали. На площада останали само добродетелните християни. Те взели телата на мъчениците и ги погребали в каменна пещера с молитви и песнопения.

Имен ден: Мартин, Марто, Марти, Мартинел, Мартен, Мартина, Марта, Мартинела, Мартена