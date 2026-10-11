Жълт код за проливни дъждове в почти цялата страна в понеделник

Жълт код за интензивни валежи е обявен за почти цялата страна в понеделник, съобщават от НИМХ.

През следващото денонощие през България ще премине студен атмосферен фронт. На много места, от запад на изток, се очакват краткотрайни, на моменти интензивни валежи, придружени от гръмотевични бури.

През нощта облачността в Източна България ще е променлива и главно в Лудогорието е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Минималните температури ще се понижат и ще са от 10° до 15°, по крайбрежието от 14 до 19°, за Варна 17°.

В понеделник ще се развива купеста облачност и следобед на повече места ще превали и прегърми, само по северното крайбрежие все още ще е почти без валежи. С умерен вятър от север максималните температури чувствително ще се понижат и преобладаващи ще са от 20° до 25°, за Варна 24°. Вълнение на морето ще е 2-3 бала, а температура на морската вода - от 19° до 21°.