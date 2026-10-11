ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българска волейболистка със силен дебют за "Цървен...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23716942 www.24chasa.bg

Жълт код за проливни дъждове в почти цялата страна в понеделник

4996
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: НИМХ

Жълт код за интензивни валежи е обявен за почти цялата страна в понеделник, съобщават от НИМХ.

През следващото денонощие през България ще премине студен атмосферен фронт. На много места, от запад на изток, се очакват краткотрайни, на моменти интензивни валежи, придружени от гръмотевични бури.

През нощта облачността в Източна България ще е променлива и главно в Лудогорието е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Минималните температури ще се понижат и ще са от 10° до 15°, по крайбрежието от 14 до 19°, за Варна 17°.

В понеделник ще се развива купеста облачност и следобед на повече места ще превали и прегърми, само по северното крайбрежие все още ще е почти без валежи. С умерен вятър от север максималните температури чувствително ще се понижат и преобладаващи ще са от 20° до 25°, за Варна 24°. Вълнение на морето ще е 2-3 бала, а температура на морската вода - от 19° до 21°.

СНИМКА: НИМХ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини