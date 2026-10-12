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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23717212 www.24chasa.bg

Спират движението в тунел „Топли дол” на АМ „Хемус” заради ремонт

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Тунел "Топли дол" на АМ "Хемус" СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Движението в тунел „Топли дол" на автомагистрала „Хемус" в тръбата за София се спира от днес следобед заради продължаване на ремонтните дейности. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна.

От Агенция „Пътна инфраструктура" призовават шофьорите да предвидят повече време за пътуване, тъй като няма обходен маршрут.

В тунела предстои да бъдат завършени хидроизолацията и тротоарните блокове. Ще бъдат монтирани също осветление, вентилационни системи, видеонаблюдение и пожароизвестителна система.

От АПИ планират движението и в двете тръби на тунела да бъде възстановено в средата на декември заради очаквания засилен трафик около коледните и новогодишните празници. През януари 2027 г. обаче преминаването през тръбата за София отново ще бъде спряно заради продължаването на ремонта.

Тунел "Топли дол" на АМ "Хемус" СНИМКА: Гугъл стрийт вю

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