Жълт код за дъжд и гръмотевици в почти цяла България

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Жълт код за значителни валежи е обявен в почти цялата страна днес, 12 октомври. Без предупреждение са областите Видин, София-област, Перник, Кюстендил и Благоевград. Жълт код за значителни валежи не е обявен и за областите Добрич и Варна.

Причината за нестабилното време е преминаването на студен атмосферен фронт през страната. Според прогнозата на НИМХ от запад на изток на много места се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени от гръмотевични бури.

Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°. Максималните ще достигат предимно 13°-18°, а в Източна България ще останат по-високи - между 20° и 24°, съобщава БТА.