Лоши са условията за туризъм в планините, предупреждават спасителите

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Условията за туризъм в планините са лоши, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

Във високите части е мъгливо, духат слаби до умерени ветрове, а на много места вали дъжд. Времето не е подходящо за разходки в планината, предупредиха от ПСС. През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) над планините ще бъде предимно облачно, като на много места се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд.

Над 2000 метра валежите ще бъдат от дъжд и сняг, но с понижението на температурите постепенно ще преминават в сняг, а границата между дъжд и сняг ще се снижава.

Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра - около 5 градуса.