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Мицотакис пътува с първия обновен влак на атинскот...

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На 13 октомври рожден ден имат

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Васил Бинев, актьор

Маринела Петрова, съветник в БНБ

Александра Василева, актриса

Мариана Печеян, бизнес дама

Станислав Найденов-Спенс, рапър

Димитър Петров, депутат

Тоня Горанова, художничка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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