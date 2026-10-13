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Ограничено е движението по пътя Симитли - Кресна в района на гара „Пейо Яворов“ заради аварирал тежкотоварен автомобил

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Участъкът Симитли-Кресна СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Ограничено е движението по път I-1 Симитли – Кресна в района на гара „Пейо Яворов" (при км 394) поради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от агенция „Пътна инфраструктура".

Трафикът се осъществява по обходен маршрут: п.в. „Симитли" – път II-19 Симитли – Гоце Делчев – път III-198 Гоце Делчев – Марино поле и обратно. От агенцията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Временно ограничение на движението по път I-1 Симитли – Кресна при км 389 в района на тунел „Кривия" беше въведено и на 11 октомври. Преминаването на моторни превозни средства се осъществяваше двупосочно в една лента поради паднала скала на пътното платно.

Участъкът Симитли-Кресна СНИМКА: Гугъл стрийт вю

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