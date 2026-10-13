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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23723790 www.24chasa.bg

Натоварен трафик на границите с Турция за товарни автомобили

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Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция". Информацията е към 6 часа.

Движението през граничните преходи с Румъния е нормално. От юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав, напомнят от „Гранична полиция". От юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов – Зимнич, също временно не работи заради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През ГКПП „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

През ГКПП „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Преминаването през всички ГКПП с Република Северна Македония и Сърбия е нормално.

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Снимка: Архив

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