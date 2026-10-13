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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23726427 www.24chasa.bg

Промени в движението по пътищата в област Кюстендил на 14 и 15 октомври

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Кола Снимка: pixabay

На 14 и 15 октомври за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил.

В сряда – 14 октомври, от 8 ч. до 18 ч. дейностите ще се извършват при 343-и км на път I-1 Дупница - Благоевград, в района на Слатино. Между 13 ч. и 21 ч. ще се работи и при 2-и км на път III-104 в района на Бобошево.

На 15 октомври, от 8 ч. до 18 ч., ще се подменят камери при 348-и км на път I-1, в района на Мурсалево. Между 8 ч. и 20 ч. ще се извършва и профилактика при 3-и км на път III-107 Кочериново – Рила, в района на Кочериново.

По време на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването на автомобилите в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Кола Снимка: pixabay

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