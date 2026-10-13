Ограничават движението в една лента на Дунав мост при Русе за две седмици

В следващите две седмици в дните от понеделник до четвъртък движението в 320-метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента за монтаж на водоотвеждащи съоръжения при фугите на моста. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. Дейностите са част от основния ремонт на съоръжението, при който обновяването на платната за движение завърши през юни и трафикът беше възстановен, а работата на обекта продължи по долното строене, без това да се отразява на автомобилното движение.

Етапът на извършваните в момента строителни дейности изисква временна промяна на организацията на движение, за да се гарантира качественото изпълнение на планираните дейности и осигуряване безопасността на преминаващите автомобили. Монтажът ще се извършва на два етапа.

Първият етап ще започне в 9 ч. на 19 октомври /понеделник/ и ще продължи до 17 ч. на 22 октомври /четвъртък/като ще е ограничено движението в дясната лента. Превозните средства ще преминават двупосочно в лявата лента и ще се пропускат на интервали от 20 минути в посока като трафикът ще се регулира от сигналисти.

Вторият етап ще от 9 ч. на 26 октомври /понеделник/ и ще е до 17 ч. на 29 октомври /четвъртък/ като ще е ограничено движението по лявата лента. Превозните средства ще преминават двупосочно в дясната лента на интервали от 20 минути в посока и ще се регулират от сигналисти.

При неблагоприятни атмосферни условия срокът за монтаж на водоотвеждащите съоръжения може да бъде променен. Крайният срок за завършване на основния ремонт на Дунав мост е до 3 декември т. г.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура". Екипът на Агенцията ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране на всички пътуващи.