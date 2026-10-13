Две катастрофи на мокрия път край Търново, полицията апелира за повишено внимание

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Лек автомобил е катастрофирал на главен път София - Варна, в района на заведение "Горски кът". Сигнал за случая е получен в 15 ч. По първоначална информация автомобилът се е преобърнал, пострадали няма. Водачът е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Не пречи на движението, посочват от пресцентъра на ОДМВР - Велико Търново.

Час по-рано друг лек автомобил е катастрофирал в района на жп прелез между селата Ресен и Самоводене. Пострадали няма.

От Пътна полиция апелират водачите да шофират внимателно и със съобразена с пътните и метеорологични условия скорост.