Пълнени чушки с орехи и сирене

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КОЙ ГОТВИ
“ Прекрасно есенно ястие – пълнени чушки със сирене, извара, яйца и орехи, печени на фурна. Приготвят се лесно от средно големи чушки сорт “Капия” или “Долма”, ни пише Наталия Панчева.
ПРОДУКТИ
9-10 средно големи чушки капия
250 г сирене
250 г извара
5 яйца
1/2 връзка магданоз или копър
орехови ядки
олио
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Измиваме чушките и ги подсушаваме. Чушките изтърбушваме и почистваме добре от семенната част.
Натрошаваме на много дребно сиренето, добавяме яйцата и ситно нарязания магданоз или копър и ги разбъркваме добре. Аз не добавям сол, тъй като сиренето е достатъчно солено.
Напълваме с така приготвената смес всяка чушка и я затапваме с ореховата ядка. По желание в сместа също може да добавим натрошени орехи.
Подреждаме чушките легнали в намазана с олио тавичка, така че да са плътно една до друга. В тавата сипваме около 60 мл хладка вода.
Поръсваме чушките с още малко олио и печем в загрята на 200 градуса фурна за около час или до видима готовност, омекване и апетитен загар.