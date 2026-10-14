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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23726890 www.24chasa.bg

Пълнени чушки с орехи и сирене

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

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адреси [email protected]

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За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“  Прекрасно есенно ястие – пълнени чушки със сирене, извара, яйца и орехи, печени на фурна. Приготвят се лесно от средно големи чушки сорт “Капия” или “Долма”, ни пише Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ 

9-10 средно големи чушки капия

250 г сирене

250 г извара

5 яйца

1/2 връзка магданоз или копър

орехови ядки

олио

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Измиваме чушките и ги подсушаваме. Чушките изтърбушваме и почистваме добре от семенната част.

Натрошаваме на много дребно сиренето, добавяме яйцата и ситно нарязания магданоз или копър и ги разбъркваме добре. Аз не добавям сол, тъй като сиренето е достатъчно солено.

Напълваме с така приготвената смес всяка чушка и я затапваме с ореховата ядка. По желание в сместа също може да добавим натрошени орехи.

Подреждаме чушките легнали в намазана с олио тавичка, така че да са плътно една до друга. В тавата сипваме около 60 мл хладка вода.

Поръсваме чушките с още малко олио и печем в загрята на 200 градуса фурна за около час или до видима готовност, омекване и апетитен загар.

 

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