Петковден ден е, вижте кои са имениците

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Православен календар

Преп. Параскева - Петка Търновска (Петковден). Св. мчци Назарий, Гервасий, Протасий и Целсий

Св. Петка е една от най-обичаните и тачени светици, закрилница на българския народ.

Още 10-годишна тя решила да се посвети на Бога и раздавала имуществото си на бедните. Тихо изгаснала в родния си град Епиват.

След битката при Клокотница цар Иван Асен II поискал мощите на светицата да бъдат пренесени в Търново. Днес те се намират в митрополитската църква в Яш ( Румъния).

Празнуват: Петко, Петкана, Параскева, Пенчо, Пенка

Православен календар

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