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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23730054 www.24chasa.bg

Жълт код за силен вятър е обявен за 14 области в страната

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Жълт код за силен вятър е обявен за 14 области в страната СНИМКА: НИМХ

Жълт код за силен вятър е обявен в Източна и части от Северна и Южна България, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението е обявено за областите Силистра, Добрич, Бургас, Варна, Шумен, Ямбол, Сливен, Хасково и Кърджали, както и за части от Смолян, Пловдив, Стара Загора, Разград и Търговище.

Според прогнозата за времето днес на много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-североизток. По Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие.

Жълт код за силен вятър е обявен за 14 области в страната СНИМКА: НИМХ

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