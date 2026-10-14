Интензивно е движението на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за тирове

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Интензивно е движението на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево" и „Лесово" на изход за товарни автомобили. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП). Информацията за трафика по границите е към 6,00 часа.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Граничните власти припомнят, че фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово-Бекет" и „Свищов-Зимнич" преустановиха работа поради ниското ниво на Дунав.

Нормално е движението и на всички гранични преходи с Гърция. През преходите „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия и Република Северна Македония движението е нормално.