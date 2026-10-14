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Мокър сняг вали на проходите Превала, Рожен и Пампорово

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сняг Снимка: Pixabay

Мокър сняг вали в района на проходите Превала, Рожен и Пампорово, съобщиха за БТА от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. Валежите са със слаба интензивност, като снегът не се задържа върху пътните платна.

В курорта Пампорово вече се е образувала снежна покривка от около два сантиметра, каза пред БТА дежурният в Планинската спасителна служба. Температурата на въздуха е нула градуса, продължава да превалява слаб сняг. Времето е тихо, без вятър, но условията не са подходящи за планински туризъм, обясниха от планинската служба.

сняг Снимка: Pixabay

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