Вече пускат трафика по пътя В. Търново - Русе, 20 тона гранули за котешки тоалетни го блокират цяла нощ

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Започва поетапно пропускане на автомобилите по пътя В. Търново - Русе. Движението на автомобили бе преустановено снощи заради катастрофа между два товарни автомобила на входа на с. Поликраище. След тежкия сблъсък се разсипа товарът на единия камион - 20 тона гранули за котешки тоалетни. Опитът на пожарникарите да ги отмият с вода, всъщност превърна натовареното трасе в лепкав капан.

Ето какво съобщиха от пресцентъра на областната управа за куриозния случай:

Тежка катастрофа между два товарни автомобила е възникнала на 13 октомври вечерта на пътя Русе-Велико Търново край горнооряховското село Поликраище. Вследствие на сблъсъка на пътното платно са се разпилели над 20 тона товар, което доведе до сериозно усложняване на обстановката и наложи продължителна намеса на спешните служби.

Сигналът за инцидента е подаден около 19:50 ч. във вторник. По първоначални данни състав от пътни превозни средства, включващ влекач марка „Ивеко", модел „Ваза", с румънска регистрация, и прикачено към него полуремарке, управляван от правоспособния водач Константин Маринеску, се е движил в посока град Русе. Поради несъобразена скорост с мократа от дъжда настилка, се получило поднасяне, при което полуремаркето навлязло в лентата за насрещно движение.

Последвал сблъсък с насрещно движещият се турски камион с прикачено полуремарке, управляван от Мурат Ялчин.

Единият от камионите е превозвал гранули за котешки тоалетни, а другият- части и сглобени автомобилни двигатели.

При удара по пътното платно са се разпилели над 20 тона гранули.

На място незабавно са изпратени три екипа на пожарната и пътните служби, както и три водоноски. В опит да се обезопаси трасето и да се възстанови движението, екипите са започнали измиване на разпиляната субстанция с вода. Това обаче е довело до неочаквана реакция – при съприкосновението на гранулите с водата се е образувала лепкава смес, което значително е усложнило разчистването и е наложило промяна в подхода на работа.

На местопроизшествието през цялата нощ е бил и областният управител Марин Богомилов, който е координирал действията на институциите на място.

Вследствие на ПТП са нанесени материални щети по двата автомобила. Водачът Мурат Ялчин е прегледан в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" – Велико Търново, и е настанен за лечение в НХО с диагноза „Прорезна рана на главата и комоцио церебри", без опасност за живота. Румънският водач Константин Маринеску е изпробван с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. На турския водач Мурат Ялчин са взети кръвни проби за алкохол и наркотични вещества от служители на сектор „Пътна полиция" – Велико Търново.

Извършен е оглед на местопроизшествието от дежурна оглед-група в присъствието на автоексперт. В РУ – Горна Оряховица е образувано досъдебно производство под наблюдението на Районна прокуратура.

Движението в участъка остана затруднено около 12 часа.