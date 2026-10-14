Катастрофа спря движението по пътя Калековец - Стряма

Временно е ограничено движението при км 82 по път II-56 Калековец - Стряма заради катастрофа.
Обходният маршрут е: по общински път Стряма – пътен възел „Трилистник" на АМ „Тракия".
Трафикът се регулира от Пътна полиция.
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Временно е ограничено движението при км 82 по път II-56 Калековец - Стряма заради катастрофа.
Обходният маршрут е: по общински път Стряма – пътен възел „Трилистник" на АМ „Тракия".
Трафикът се регулира от Пътна полиция.
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