ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев успокоява: Има достатъчно запаси от петрол, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23730580 www.24chasa.bg

Катастрофа спря движението по пътя Калековец - Стряма

1680
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция. СНИМКА: Архив Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Временно е ограничено движението при км 82 по път II-56 Калековец - Стряма заради катастрофа.

Обходният маршрут е: по общински път Стряма – пътен възел „Трилистник" на АМ „Тракия".

Трафикът се регулира от Пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание