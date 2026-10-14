В планините има мъгла и малка снежна покривка, условията за туризъм са лоши

Условията за туризъм в планините са лоши, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Има мъгла, а в най-високите части на Стара планина има силен вятър. На над 1800 м надморска височина има лека снежна покривка.

Туристите трябва да бъдат изключително подготвени, допълниха от спасителната служба.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде облачно. Валежи от дъжд ще има главно по Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите от Югозападна България валежите ще спират. В местата над 1500 метра надморска височина валежите ще са от сняг, в Родопите – над 1200 метра. Ще духа силен, а в планините от източната половина от страната и бурен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.