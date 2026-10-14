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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23731277 www.24chasa.bg

Ето как се променя движението в София в деня на президентските избори

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От 08.00 ч. на 25.10.2026 г. до приключване на транспортирането на изборни материали от секционните и районните избирателни комисии се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение автомобилите, превозващи членове на тези комисии, по двете платна на алеята свързваща ул. „Атанас Узунов" с ул.„Манастирска" (северната и източната страна на зала „Арена 8888 София"), както и на прилежащите паркинги на залата.

От 20.00 ч. на 25.10.2026 г. до приключване на транспортирането на изборни материали от секционните и районните избирателни комисии се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение автомобилите, превозващи членове на тези комисии, по двете платна на алеята свързваща ул. „Атанас Узунов" с ул. „Манастирска" (северната и източната страна на зала „Арена 8888 София").

От 20.00 ч. на 25.10.2026 г. до приключване на транспортирането на изборни материали от секционните и районните избирателни комисии се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение автомобилите, превозващи членове на тези комисии, по двете платна на бул. „Асен Йорданов", в участъка от пл. „Площад на авиацията" до бул. „Шипченски проход".

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Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание