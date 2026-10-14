Дъждът спира, но в петък отново ще вали, температурите падат до 10°

Валежите ще спрат през следващото денонощие, най-късно в крайните югоизточни райони. Облачността постепенно ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб, а в източната част на страната – умерен запад-северозападен вятър.

Сутринта ще бъде хладна, с минимални температури между 2° и 7°. В София термометрите ще показват около 3°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

През деня в четвъртък ще преобладава слънчево време, но следобед облачността ще започне да се увеличава от северозапад. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде предимно умерен от север-северозапад. Максималните температури ще са между 14° и 19°, а в София – около 14°, предава БТА.

Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца. През нощта ще се повиши, а през деня ще започне да се понижава.

Преди обяд по Черноморието ще бъде предимно слънчево, но следобед облаците ще се увеличават от север. Ще духа силен северен вятър, който по-късно ще отслабне. Максималните температури ще достигат 16°-18°. Морската вода е с температура 19°-20°, а вълнението ще бъде 3-4 бала.

В планините също ще преобладава слънчево време, но следобед облачността ще се увеличава. Около Стара планина се очакват краткотрайни валежи от дъжд. Вятърът ще бъде умерен, а по високите части – силен от север-северозапад. На 1200 метра максималната температура ще е около 10°, а на 2000 метра – около 3°.

В петък облачността ще бъде значителна и на много места ще вали дъжд. В планините над 1300 метра валежите ще са от сняг. С усилване на северния вятър ще нахлуе нова порция студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, а максималните – между 10° и 15°.

В събота ще духа умерен северозападен вятър, който в Дунавската равнина временно ще бъде силен. Облачността ще се променя, но по-често ще е значителна. На места, главно в Източна България, все още ще превалява. Времето ще остане хладно, с минимални температури между 2° и 7° и максимални между 11° и 16°.