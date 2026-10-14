Военна техника ще премине по републиканските пътища на 15 и 16 октомври

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Личен състав и военна техника от формированията на Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура на 15 и 16 октомври 2026 г., съобщиха от министерство на отбраната.

Придвижването се извършва във връзка с участието на военнослужещите в планирана полева подготовка.

За осигуряване на безопасността на движението и пропускателната способност на пътищата, автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция".

Шофьорите и останалите участници в движението се призовават да шофират с повишено внимание и да спазват указанията на съпровождащите органи.