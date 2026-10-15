Ароматна супа топчета

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КОЙ ГОТВИ

Валя Михайлова предлага рецепта за една от най-обичаните български супи – ароматната супа топчета. “Топла, вкусна и с онзи познат домашен вкус, който ни връща към детството”, ни пише тя.

ПРОДУКТИ

400 г кайма, 1 глава лук, 1 морков, 1 червена чушка, 1 домат, 2 с.л. ориз, 2 с.л. олио, 1,5 л вода или бульон, 1 яйце, 2 с.л. брашно, 2 с.л. кисело мляко, 1/2 ч.л. кимион, 1/2 ч.л. черен пипер, 1/2 ч.л. чубрица, сол на вкус, пресен магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Омесваме каймата с половината от ситно нарязания лук, ориза, кимиона, черния пипер, чубрицата и малко сол. Оформяме малки топчета и ги оставяме настрана.

Загряваме в тенджера олиото и задушаваме останалия лук, нарязания морков и чушката. Добавяме обеления и нарязан домат и разбъркваме. Наливаме водата или бульона и оставяме супата да заври.

Пускаме внимателно топчетата едно по едно във врящата супа. Варим около 20 минути, след което добавяме още малко сол при необходимост.

Разбиваме яйцето с киселото мляко и брашното за застройката. Добавяме постепенно няколко лъжици от горещия бульон, като разбъркваме непрекъснато. Връщаме застройката в тенджерата на тънка струя и оставяме супата да къкри още 2–3 минути, без да завира силно.

Поднасяме супата гореща, поръсена с пресен магданоз.