Слънчево през деня, но със заоблачаване следобед ще бъде времето на 15 октомври

Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в района на София – около 14°, пише БТА.

По Черноморието преди пладне ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността от север ще се увеличава. Ще духа силен северен вятър, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините преди пладне ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността ще се увеличава и около Стара планина ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.