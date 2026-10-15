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И връх Ботев побеля

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Връх Ботев СНИМКА Фейсбук

Сняг заваля и на връх Ботев. Валежите във високите части на планините продължават да бележат настъпването на студения сезон, като синоптичните прогнози предвиждат ново захлаждане в края на октомври, съобщи Нова телевизия.

Рехава снежна покривка се е образувала в редица планински масиви, показват изображенията от камерите за наблюдение. Побелели са високите части на Витоша, Стара планина, Рила, Пирин и Родопите.

Във вторник първият сняг за сезона заваля и в курорта Боровец. В повечето планини снежните валежи обхващат терените над 1500 метра надморска височина, докато в Родопите снежната граница се спуска до около 1200 метра.

На Витоша сняг се наблюдава в района на хижа „Алеко" и заслон „Черни връх". В Стара планина снежна покривка има при хижите „Дерменка", „Добрила", „Амбарица" и „Плевен", както и в района на заслон „Ботев". В Пирин побелял е районът на Шилигарника, а в Рила снежни валежи са регистрирани и при Мартинови бараки в Боровец.

Очакваното понижение на температурите в края на октомври създава предпоставки за нови снеговалежи във високопланинските райони. Развитието на метеорологичната обстановка ще определи обхвата и задържането на снежната покривка през следващите седмици.

Връх Ботев СНИМКА Фейсбук

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