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Добри са условията за туризъм в планините, но е студено

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Добри са условията за туризъм в планините, но е студено СНИМКА: АРХИВ

Добри са условията за туризъм в планините, но е студено, а над 2000 метра има снежна покривка. Времето е с разкъсана облачност и слънчево. Туристите трябва да бъдат добре подготвени обясниха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи. Според прогнозата за времето в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността ще се увеличава и около Стара планина ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра около 3°, отбелязва БТА.

 

Добри са условията за туризъм в планините, но е студено СНИМКА: АРХИВ

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