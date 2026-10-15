Добри са условията за туризъм в планините, но е студено, а над 2000 метра има снежна покривка. Времето е с разкъсана облачност и слънчево. Туристите трябва да бъдат добре подготвени обясниха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи. Според прогнозата за времето в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността ще се увеличава и около Стара планина ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра около 3°, отбелязва БТА.