Ролчета с кайма и чедър

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КОЙ ГОТВИ
“За улеснение в тази рецепта използвам готова овкусена кайма за кюфтета и подправен доматен сос, но можете да добавите подправки по избор”, ни пише Анелия Терзиева.
ПРОДУКТИ
1 кора за баница (печена на сач), 450 г овкусена кайма, 1 к.ч. доматен сос, 100 г чедър или кашкавал (настърган)
За гарниране (по желание):
свежа маруля/рукола, чери домати
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Разгръщаме голямата кора за баница върху чиста дъска или плот. Разпределяме равномерно каймата върху цялата повърхност на кората. Върху каймата разнасяме равномерно доматения сос. Поръсваме с настъргания чедър.
Завиваме кората на стегнато руло по дължина. Нарязваме рулото на малки парчета (пънчета/ролчета) с дебелина около 3–4 см.
Нареждаме парчетата изправени (с плънката нагоре) в подходяща тавичка или в стъклена форма за печене. По желание поръсваме отгоре с малко допълнително чедър/кашкавал.
Печем в предварително загрята фурна на 180 - 200 градуса за около 20 - 25 минути, докато каймата се изпече, а сиренето се разтопи и придобие златиста коричка.
Поднасяме солените тортички топли, гарнирани с чери домати и зелена салата/рукола.