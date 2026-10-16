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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23741406 www.24chasa.bg

Ролчета с кайма и чедър

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

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КОЙ ГОТВИ 

“За улеснение  в тази рецепта използвам готова овкусена кайма за кюфтета и подправен доматен сос, но можете да добавите подправки по избор”, ни пише Анелия Терзиева.

ПРОДУКТИ 

1 кора за баница (печена на сач), 450 г овкусена кайма, 1 к.ч. доматен сос, 100 г чедър или кашкавал (настърган)

За гарниране (по желание):

свежа маруля/рукола, чери домати

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Разгръщаме голямата кора за баница върху чиста дъска или плот. Разпределяме равномерно каймата върху цялата повърхност на кората. Върху каймата разнасяме равномерно доматения сос. Поръсваме с настъргания чедър.

Завиваме кората на стегнато руло по дължина. Нарязваме рулото на малки парчета (пънчета/ролчета) с дебелина около 3–4 см.

Нареждаме парчетата изправени (с плънката нагоре) в подходяща тавичка или в стъклена форма за печене. По желание поръсваме отгоре с малко допълнително чедър/кашкавал. 

Печем в предварително загрята фурна на 180 - 200 градуса за около 20 - 25 минути, докато каймата се изпече, а сиренето се разтопи и придобие златиста коричка.

Поднасяме солените тортички топли, гарнирани с чери домати и зелена салата/рукола.

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