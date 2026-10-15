АПИ към шофьорите: Предвидете повече време за пътуване през тунел „Топли дол“ на „Хемус“

В тръбата за София продължава основния ремонт на съоръжението. За Коледа движението ще бъде възстановено

Шофьорите да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта до 50 км/ч. и да предвидят повече време за пътуване през тунел „Топли дол" на АМ „Хемус". От подновяването на ремонтните дейности на 12 октомври средно с около половин час се е увеличило времето за пътуване в района на съоръжението, показват трафик данните на Националното тол управление. Ако преди месец 25-километровият участък между Разлив и Чурек се е преминавал за около 16 минути, то за същото разстояние сутринта в сряда – 14 октомври, са били необходими 43 минути, а днес – 15 октомври, 39 минути, съобщиха от АПИ.

Очаква се в петък следобед, когато много хора тръгват на път, придвижването да е по-бавно, тъй като пропускателната способност на тунела при двупосочно движение е 1 200 моторни превозни средства на час в лента. Очакваният трафик в посока Ботевград в пиковите часове - между 15 ч. и 20 ч., е около 2 600 автомобила на час, което е двойно над капацитета. В неделя, когато пътуващите се връщат към столицата, прогнозата за следобедните часове е около 2 100 превозни средства на час.

Тъй като в района на тунел „Топли дол" няма обходен маршрут Агенция „Пътна инфраструктура" призовава шофьорите да предвидят повече време за пътуване, при възможност да използват алтернативни маршрути – например за леките автомобили пътя през Искърското дефиле или прохода „Петрохан", да бъдат внимателни и да спазват правилата за движение и въведените ограничения.

Припомняме, че от 12 октомври е променена организацията на движение през тунел „Топли дол" на АМ „Хемус" за цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София като всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Максималният височинен габарит на извънгабаритните превозни средства, които безопасно могат да се движат през съоръжението е до 4.5 м и широчина до 3,75 м.

С възстановените сега строителните дейности в тръбата за София ще завърши монтажът на армировката, хидроизолацията и мрежите по свода и стените на тунела. Ще се работи по евакуационните галерии на съоръжение, ще се изградят тротоарните блокове, ще се монтира осветлението, електрозахранването, вентилационната система, светофарната система, управляемите пътни знаци, видеонаблюдението, аудио диспечерската и пожароизвестителната система. Ще се изпълняват и дейности по укрепване на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна.

За Коледа и Нова година, когато много хора тръгват на път, около 18 декември, се предвижда да бъде възстановено движението в двете тунелни тръби, като се осигурят безопасни условия за превозните средства. След празничните дни около 11 януари 2027 г. е планирано преминаването през тръбата за София отново да бъде ограничено до пълното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният срок е април 2027 г.

Тунел „Топли дол" - при 39-ти км на АМ „Хемус", е в експлоатация от 1985 г., като досега не му е извършван основен ремонт. Дължината на тръбата за Варна е 883 м, а в посока София е 878 м.

Основният ремонт на съоръжението започна през ноември 2023 г., като първо беше рехабилитирана тръбата за Варна. След това работата продължи в тръбата за София като за повишаване на безопасността на движение и изпълнение на всички европейски изисквания за безопасност бяха прокопани две пешеходни напречни връзки между тунелните тръби, които са за евакуация на пътниците в случай на инцидент. На 18 юли 2025 г., за да се улесни пътуването в активния летен сезон, движението в тръбата към столицата бе пуснато с временна организация на движението и ограничение на скоростта до 50 км/ч. Работата на обекта в посока столицата бе подновена на 12 октомври 2026 г.