Хладно, мрачно с дъжд, дори тук-там и сняг

Сиво и влажно ще започне и следващата седмица

Хладно с дъжд и дори тук-там и сняг ще е през почивните дни. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В петък минималните температури ще бъдат от 4 до 9 градуса, а по Черноморието до 10 градуса. От север студен въздух ще проникне над страната. Над западните части се очакват дъждове, а на изток ще бъде облачно. По високите западни полета дъждът временно ще преминава в сняг. През нощта валежите ще спират. Максималните температури ще са от 11 до 16 градуса, по Черноморието - 15-17 градуса. За София минималната температура ще е 4, а максималната - 10-11 градуса.

Минималните температури в събота ще бъдат от 3 до 8 градуса, а по Черноморието до 10. Преди обед по Черноморието ще бъде облачно, а на запад ще има слънчеви часове. На юг от Бургас слабите валежи ще спират. Следобед облаците над северните и западните райони ще се увеличават и уплътняват. Валежи не се очакват. Максималните температури ще са от 13 до 18 градуса. За София минималната температура ще е 3, а максималната - 12-13 градуса.

Над планините преди обед облачността ще бъде разкъсана, а следобед ще се заоблачи. Максималните температури над 2500 м ще са отрицателни - от -5 до -2, а на 1500 м - от 3 до 6 градуса. По високите части на планините вече има малка снежна покривка. По Черноморието ще бъде ветровито със значителна облачност

В неделя минималните температури ще бъдат от 4 до 9 градуса. Облачно ще се задържи времето над източната половина, а на запад ще се стелят ниски облаци и мъгли. Следобед в Източна България ще превалява дъжд. Максималните температури ще са от 14 до 19 градуса. За София минималната температура ще е 4, а максималната - 14-15 градуса.

Над планините преди обед ще е облачно. Следобед облаците ще намаляват. Вятърът над 2500 м ще е от север с пулсове до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от -3 до 0 градуса, а на 1500 м - от 4 до 7 градуса.

В понеделник от север ще проникне влажен въздух. Ще бъде облачно с валежи в Източна България. Във вторник над цялата страна ще се установи дъждовно време.