Интензивен трафик на камиони през „Капитан Андреево“ и „Лесово“

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Интензивен е трафикът на тирове на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ и на ГКПП „Лесово“ на границата с Турция, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР.

На граничните пунктове с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния се преминава нормално. Поради ниското ниво на река Дунав фериботите, които обслужват граничните преходи „Оряхово-Бекет“ и „Свищов-Зимнич“ временно не работят.

На границата с Гърция трафикът също е нормален на всички гранични пунктове. През преходите „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и тирове, напомнят от „Гранична полиция“.