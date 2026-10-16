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Интензивен трафик на камиони през „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Мила Илиева

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ГКПП Капитан Андреево СНИМКА: Архив

Интензивен е трафикът на тирове на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ и на ГКПП „Лесово“ на границата с Турция, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР.

На граничните пунктове с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния се преминава нормално. Поради ниското ниво на река Дунав фериботите,  които обслужват граничните преходи „Оряхово-Бекет“ и „Свищов-Зимнич“ временно не работят. 

На границата с Гърция трафикът също е нормален на всички гранични пунктове. През преходите „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и тирове, напомнят от „Гранична полиция“. 

 

ГКПП Капитан Андреево СНИМКА: Архив

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