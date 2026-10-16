Вижте как се променя движението в центъра на София днес

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Временно ще се променя движението в центъра на София днес заради протест на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Заради протеста са въведени следните ограничения на движението в централната част на София:

От 3.00 ч. до 18.00 ч. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автобусите, превозващи участниците в протеста, на бул."Тодор Александров" в участъка между бул. "Христо Ботев" и бул. "Княгиня Мария Луиза";

От 3.00 ч. до 18.00 ч. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в протеста, на пл. "Княз Александър I";

От 10.00 ч. до началото на протестното шествие на 16.10.2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. "Цар Освободител" в участъка от пл. "Независимост" до ул. "Георги С. Раковски".

Маршрут на автошествието е от пл. "Княз Александър I" - бул "Цар Освободител" - пл. "Орлов мост" - бул. "Цариградско шосе" - пл. "Площад на авиацията" - бул. "Цариградско шосе" - пл."Орлов мост" - бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" - "Национален дворец на културата" - бул."България" - бул. "Акад. Иван Гешов" - бул. "Цар Борис III" - пл. "Руски паметник" - бул "Генерал Скобелев" - ул. "Опълченска" - бул. "Тодор Александров" - пл. "Независимост".