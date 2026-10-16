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В събота, 17 октомври, затварят за ремонт пътя Казанлък - село Овощник от 9 до 17 часа

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Снимка: Община Казанлък

Община Казанлък информира, че на 17 октомври (събота) 2026 г. ще бъде положен износващият асфалтов пласт по общинския път SZR 1069 от и за село Овощник, съобщават от общинския пресцентър.

Дейностите са част от проекта за реконструкция на ул. "Изгрев" и изграждането на нов мост над река Старата река.

За изпълнението на строително-ремонтните работи движението по пътя ще бъде изцяло преустановено в часовете от 9:00 до 17:00 ч.

В този период за селата Овощник и Черганово ще се използва обходен маршрут по републикански път I-5 Казанлък – Стара Загора. За селата Розово, Кънчево и Ръжена движението ще се осъществява по републикански път III-608 през село Бузовград.

Община Казанлък призовава водачите да предвидят необходимото време за пътуване, да спазват временната организация на движението и да следват поставената пътна сигнализация, се казва още в прессъобщението.

Снимка: Община Казанлък

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