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АПИ дава 600 хил. евро, за да свърже Свищов с магистралата от Русе до Търново

Елица Чупарова

[email protected]

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Пътят Русе – Велико Търново Снимка: Google street view

600 хил. евро без ДДС. Толкова дава агенция "Пътна инфраструктура" за изработване на проект за изграждането на трасе, което да свързва Свищов с автомагистрала "Русе - Велико Търново". Това става ясно от обществена поръчка, обявена от агенцията. Оферти по нея ще се приемат до 16 ноември, а искането е освен проекта, да бъдат направени и инженерено-геоложки проучвания за новото трасе.

Идеята е с поръчката да се разшири транспортната достъпност на Свищов до основни пътища, сред които "Хемус" и "Русе - Велико Търново", чрез нов път. Реализирането на проекта е свързано директно с фериботната линия Свищов - Зимнич и индустриалния парк близо до града, който е ключов за региона, посочват от АПИ.

Предвижда се новият път да минава през областите Велико Търново и Русе. За реализацията му са изготвени два проектни варианта на трасе. Първият е с дължина около 25 км, а вторият - ок. 33. Работите по проекта ще се правят в 3 етапа, като срокът за това е 430 дни.

Изграждането на нов път, свързващ Свищов с бъдещата магистрала от Русе до Търново, е съвместна идея на АПИ и община Свищов.

Пътят Русе – Велико Търново Снимка: Google street view

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