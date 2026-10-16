Музеите в Търново минават към зимно работно време, Царевец ще затваря в 17 ч.

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От 25 октомври обектите и експозициите от структурата на Регионален исторически музей - Велико Търново преминават към зимно работно време.

Един от най-посещаваните културно-исторически забележителности у нас - Архитектурно-музеен резерват „Царевец" ще приема посетители от 9 до 16 ч. Затваря в 17 ч. Без почивен ден.

Музей „Патриаршеска църква „Свето Възнесение Господне" на върха на крепостта ще е отворена от 9:15 до 16:45 ч. , а във вторник от 9:15-11 ч. ще е затворена за профилактика.

Архитектурно-музеен резерват "Трапезица": Приема посетители от 9 до 16 ч. Затваря в 17:00 ч. Без почивен ден. Фуникулярът ще преустанови работа на 31 октомври, а хълмът няма да посреща посетители за цялата зима от 30 ноември до 31 март 2027 г..

Археологическият музей и музей "Възраждане и Учредително събрание ще са отворени от 9 до 16:30 ч. Затварят в 17:30 ч. Без почивен ден. Профилактиката в тях е в понеделник и вторник от 9 до 11 ч.

Същото е работното време и на църквата "Св. 40 мъченици"

Профилактиката в нея е в понеделник преди обед.

Музей „Затвор": Приема посетители от 9:30 до 17 ч. Затваря в 17:30 ч. Почива неделя и понеделник, а в сряда от 9:30-11 ч. има профилактика.

Музей „Нова история": Не приема посетители.

Музей „Сарафкина къща": Приема посетители от 9:30 до 17:00 ч. Затваря в 17:30 ч. Почива неделя и понеделник. Профилактика: сряда 9:30-11 ч.

Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов": Отваря в 9:00 ч. Приема посетители от 9:30 до 16:30 ч.. Затваря в 17:30 ч. Без почивен ден. Профилактиката там е в понеделник 9-11 ч.

Общоисторически музей гр. Килифарево не приема посетители от 30.11.2026 г. до 30.03.2027 г.

Църква „Рождество Христово" с. Арбанаси: Приема посетители от 10 до 15:30 ч. Затваря в 16 ч. Без почивен ден. Затворена е за профилактика от 10 до 11 ч. във вторник.

На храмовият празник 25.12.2026 г. църквата приема посетители безплатно от 10 до 15:30 ч. Не се допуска палене на свещи, с изключение на интериорните свещници, използвани пред обекта.

Музей „Констанцалиева къща" с. Арбанаси: Приема посетители от 10 до 15:30 ч. Затваря в 16 ч. Отворена е всеки ден до 29.11.2026 г. Профилактика има понеделник 10:00-11:00 ч.

От 30.11.2026 г. до 20.03.2027 г. приема посетители петък, събота и неделя от 10 до 15:30 ч. Затваря в 16:00 ч.

Църквите музей „Св. Георги" и „Св. Архангели Михаил и Гавраил" с. Арбанаси не приемат посетители от 1.11.2026 г. до 20.03.2027 г.

На храмовият празник на 8.11.2026 г. църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил" приема безплатно посетители от 10 до 15:30 ч. Не се допуска палене на свещи, с изключение на интериорните свещници, използвани пред обекта, уточняват от регионалния музей.

Църква "Св. Св. Петър и Павел": Приема посетители от 9 до 16:30 ч. Затваря в 17 ч. Без почивен ден. Профилактика: сряда 9-11 ч.

От 1.12.2026 г. до 20.03.2027 г. Църквата приема посетители само по предварителна заявка на тел. 0885 144 622.

Църквите "Св. Димитър Солунски" и "Св. Георги" гр. Велико Търново: не приемат посетители от 1.11.2026 г. до 20.03.2027 г.

Къща-музей "П. Р. Славейков" се отваря само за групови посещения по предварителна заявка от предходния ден на тел. 0886 927 009.

Приема посетители безплатно на 17.11.2026 г. от 10 до 12 ч.

Археологически резерват "Никополис ад Иструм" с. Никюп: Приема посетители от 9 до 15:30 ч. Затваря в 16:30 ч. Без почивен ден.От 1.12.2026 г. до 20.03.2027 г. приема посетители само по предварителна заявка на тел. 0885 144 304.

Църква "Св. Иван Рилски" и „Шишманова баня": Приемат посетители от 9 до 16:30 ч.. Затварят в 17 ч. Без почивен ден. И в тези обекти е предвидена седмична профилактика - сряда 9-11 ч.

От 1.12.2026 г. до 20.03.2027 г. обектите не приемат посетители.

Важно за туристите е, че от 30 ноември до второ нареждане се преустановява продажбата на комбинирания билет за посещение на 10 обекта и комбиниран билет ММПЦ „Царевград Търнов", църква „Св. св. Петър и Павел" и църква „Св. Иван Рилски".

Екскурзоводски беседи в музейните обекти и експозиции се изнасят само от екскурзоводи, служители на РИМ-Велико Търново.