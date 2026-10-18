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Чаатай Улусой в селото на баща си Бели Лом, пожела...

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На 18 октомври рожден ден имат

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Слави Трифонов, тв водещ и продуцент, лидер на партия “Има такъв народ"

Акад. Людмил Стайков, театрален и кинорежисьор

Копринка Червенкова, журналистка

Кънчо Атанасов, писател

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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