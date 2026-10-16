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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23748596 www.24chasa.bg

Сняг заваля на прохода Шипка (Видео)

Емили Стоичкова

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КАДЪР: Фейсбук/Цветомира Танкова

Сняг заваля следобед на прохода Шипка, съобщават потребители в социалните мрежи. Споделени от тях видеа показват как снежинките създават зимна обстановка в средата на октомври, въпреки че температурите остават над нулата.

Шофьорите, които преминават през старопланинския проход, трябва да бъдат внимателни и да съобразяват скоростта си с метеорологичните условия и състоянието на пътя.

По-рано от Планинската спасителна служба (ПСС) съобщиха, че снежна покривка има във високите части на Пирин, Рила, Родопите и Витоша. Над 1500 метра снегът на места достига 20-25 сантиметра, а през следващите дни се очакват нови валежи. От службата предупредиха, че затоплянето през деня и нощното замръзване създават допълнителни рискове за туристите. През следващите дни времето ще остане динамично, като се очакват нови снеговалежи във високите части на планините. Условията за туризъм са зимни и крият рискове, които не бива да се подценяват.

                                         

КАДЪР: Фейсбук/Цветомира Танкова

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