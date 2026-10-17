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Православен календар за 17 октомври

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Св. прор. Осия. Св. прпмчк Андрей Критски

Св. Осия пророкувал много за израилския народ. Изобличавайки беззаконните жители на Израилското царство, свети Осия предсказвал големи бедствия от враговете, асирийски плен и после обръщане към Бога, както и завръщането на младенеца Исус от Египет и неговото възкресение. Тези пророчества са записани в книгата му и като изречени чрез Светия Дух се нареждат сред боговдъхновените книги на свещеното писание. Прор. Осия починал в дълбока старост и бил погребан с мир.

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