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Първи сняг натрупа на прохода Петрохан, пътят е проходим

Мира Цветкова

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Прохода Петрохан СНИМКА: АПИ

Първият сняг за сезона падна през нощта на прохода Петрохан в Стара планина, през който минава най-краткият път от София към областите Монтана и Видин. Пътят вече е почистен и е напълно проходим, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана.

Снеговалежът е бил обилен в малките часове на нощта, когато температурите са паднали под нулата. На шосето са паднали и зелени клони от дървета, които са били своевременно отстранени.

Две машини продължават да работят на терен, уточни дежурният в пътното управление.

Остава в сила забраната за преминаване през прохода на камиони с тегло над 12 тона и дължина над 12 метра.

През деня се очаква времето да бъде ясно и слънчево, а температурите около и след обяд да се повишат над нулата.

Прохода Петрохан СНИМКА: АПИ

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