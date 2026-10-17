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Планинските пътеки са заледени, над 1500 метра има сняг

Мира Цветкова

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Условията в планините са подходящи за туризъм. СНИМКА: АРХИВ

Условията в планините са подходящи за туризъм, но туристите трябва да бъдат внимателни заради заледените на места пътеки и ниските температури. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

Температурите в планините са между минус 4 и 4 градуса, а над 1500 метра вече има снежна покривка. От ПСС препоръчват туристите да се съобразят със студеното време и да подберат подходяща екипировка.

Облачността ще бъде променлива, често значителна, но почти няма да има валежи, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа умерен север-северозападен вятър.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра – около нулата.

Условията в планините са подходящи за туризъм. СНИМКА: АРХИВ

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