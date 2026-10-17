До 18 градуса днес, в понеделник сутринта ще има мъгли

Облачно време и температури до 18 градуса очакват страната днес. Валежи почти няма да има, но сутринта на места в котловините на Западна България видимостта ще бъде намалена, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще духа до умерен запад-северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните – от 13 до 18 градуса. Атмосферното налягане ще се повишава и ще бъде над средното за месеца.

По Черноморието ще преобладава облачно време без валежи, а максималните температури ще достигат 16–18 градуса. Морската вода е 19 градуса, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

В планините също ще има променлива, често значителна облачност, но почти без валежи. Вятърът ще е умерен до силен от северозапад. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра – около 2 градуса.

В понеделник облачността ще остане значителна в по-голямата част от страната, но в Западна България на места ще се разкъсва до предимно слънчево време. В североизточните райони и планините са възможни слаби превалявания. Сутринта на места в равнините и котловините ще има мъгли. Температурите ще бъдат между 3 и 8 градуса сутринта и между 15 и 20 градуса през деня.

Във вторник ще бъде предимно слънчево, с повече облаци над Източна България. Вятърът ще се обърне от юг-югоизток и температурите ще се повишат.