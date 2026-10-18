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Валежите спират на 18 октомври, температурите се повишават

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Есен Снимка: Pixabay

В сутрешните часове на места в котловините на Западна България видимостта ще бъде намалена. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните - между 13° и 18°. Атмосферното налягане ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е променлива, често значителна, но ще се задържи почти без валежи. Ще духа умерен до силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

Есен Снимка: Pixabay

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