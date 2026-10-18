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Православен календар за 18 октомври, вижте кои са имениците

1976
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Православен календар

3 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. ап. и ев. Лука. Св. вмчца Злата Мъгленска. 

Св. Злата Мъгленска живяла по време на турското робство в Мъгленската епархия. Била рядко красива и с твърда вяра в Господа. Млад турчин я отвлякъл, поискал тя да се отрече от вярата си и да се ожени за него. Заради отказа си била безмилостно изтезавана, обесена и насечена. Пречистена в страданията, св. Злата предала душата си на Бога на 18 октомври.

Празнуват: Злата, Златка, Златан, Злати, Златко, Златимир, Златин, Златина, Златица, Златомир, Лука, Лукан

Православен календар

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