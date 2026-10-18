През нощта облаците се разкъсват, утре ще е слънчево и по-топло

Слънчево и по-топло време ни очаква в понеделник. Облачността ще се разкъсва и ще намалява през следващото денонощие от запад. В понеделник ще е предимно слънчево време. До обяд над източните райони ще е облачно и на места ще превали. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), предаде БТА. В сутрешните часове на отделни места в равнините и котловините се очакват мъгли, а вятърът ще е слаб до умерен вятър, като следобед ще отслабва.

Температурите още ще се повишат и минималните ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°, а максималните – между 16° и 21°, в София – около 17°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Преди обяд на места по северното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър, който след обяд ще отслабва и стихва. Максималните температури ще бъдат 17°-20°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Облаците над планините обаче остават. На места може да вали слаб дъжд, а по високите места, над 2000 метра, ще има превалявания от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

Във вторник ще преобладава слънчево време, температурите ще се повишат, като минимални ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 17° и 22°.