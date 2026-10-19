Султан кебап

Кой готви
"Предлагам една изпитана рецепта от турската кухня, която съм срещала в различни варианти, но тази е много сполучлива", пише Жана Стоянова.
Продукти
За 4 порции
500 г пилешко месо (филе)
2 броя средно голям патладжан
1 глава кромид лук
5-6 с.л. доматен сос
зехтин или олио, черен пипер, магданоз
1/2 пакет плътни кори( тип "Одрински"),
около 250 г моцарела / кашкавал, краве масло за намазване и за соса
бешамел сос, около 300 мл
Начин на приготвяне
Обелваме и нарязваме патладжана на кубчета, поставяме в солена вода за около 30 минути.
Пилешкото месо нарязваме на кубчета и запържваме в мазнина, изваждаме и в същата поставяме подсушените кубчета патладжан. Когато леко се зачервят, добавяме дребно нарязания лук и после и доматения сос. Накрая добавяме и запърженото месо, посоляваме на вкус и поръсваме с черен пипер.
Приготвяме си бешамеловия сос с брашно, масло и прясно мляко.
За индивидуални порции използваме подходящи глинени или керамични съдове. Намазваме ги с масло, поставяме по една от корите така, че да излиза и извън съда. Вътре поставяме от плънката с месо и патладжан и завиваме краищата, така че да се покрие изцяло. Отгоре поливаме от бешамеловия сос и покриваме с резени моцарела или кашкавал.Поставят се в студена фурна и се включва на 250 градуса. Щом заври и се разтопи кашкавалът, се изключва.Когато се зачерви, се изважда, поръсва се с магданоз и се сервира. Глинените съдове задържат топлината по- дълго, но и вкусът е уникален.