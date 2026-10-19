Султан кебап

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Кой готви

"Предлагам една изпитана рецепта от турската кухня, която съм срещала в различни варианти, но тази е много сполучлива", пише Жана Стоянова.

Продукти

За 4 порции

500 г пилешко месо (филе)

2 броя средно голям патладжан

1 глава кромид лук

5-6 с.л. доматен сос

зехтин или олио, черен пипер, магданоз

1/2 пакет плътни кори( тип "Одрински"),

около 250 г моцарела / кашкавал, краве масло за намазване и за соса

бешамел сос, около 300 мл

Начин на приготвяне

Обелваме и нарязваме патладжана на кубчета, поставяме в солена вода за около 30 минути.

Пилешкото месо нарязваме на кубчета и запържваме в мазнина, изваждаме и в същата поставяме подсушените кубчета патладжан. Когато леко се зачервят, добавяме дребно нарязания лук и после и доматения сос. Накрая добавяме и запърженото месо, посоляваме на вкус и поръсваме с черен пипер.

Приготвяме си бешамеловия сос с брашно, масло и прясно мляко.

За индивидуални порции използваме подходящи глинени или керамични съдове. Намазваме ги с масло, поставяме по една от корите така, че да излиза и извън съда. Вътре поставяме от плънката с месо и патладжан и завиваме краищата, така че да се покрие изцяло. Отгоре поливаме от бешамеловия сос и покриваме с резени моцарела или кашкавал.Поставят се в студена фурна и се включва на 250 градуса. Щом заври и се разтопи кашкавалът, се изключва.Когато се зачерви, се изважда, поръсва се с магданоз и се сервира. Глинените съдове задържат топлината по- дълго, но и вкусът е уникален.