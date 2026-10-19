Движението по част от Дунав мост при Русе днес ще е в една лента поради ремонт

Движението в 320-метров участък от Дунав мост при Русе от днес ще бъде двупосочно в една лента заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. Ремонтните дейности ще продължат две седмици - в дните от понеделник до четвъртък. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В съобщението е допълнено, че в дните петък, събота и неделя движението ще се осъществява нормално.

Дейностите са част от основния ремонт на съоръжението, при който обновяването на платната за движение завърши през юни тази година и трафикът беше възстановен, а работата на обекта продължи по долното строене без това да се отразява на автомобилното движение.

"Етапът на извършваните в момента строителни дейности изисква временна промяна на организацията на движение, за да се гарантира качественото изпълнение на планираните дейности и осигуряване безопасността на преминаващите автомобили. Монтажът ще се извършва на два етапа", обясниха от АПИ, цитирана от БТА.

Началото на първия етап ще бъде поставено в 9:00 часа и ще продължи до 17:00 часа на 22 октомври, четвъртък, а вторият ще бъде от 9:00 часа на 26 октомври, понеделник, до 17:00 часа на 29 октомври, четвъртък. Движението ще се осъществява двупосочно в една от лентите за движение, като превозните средства ще се пропускат на интервали от по 20 минути в посока. Трафикът ще се регулира от сигналисти.

От АПИ допълниха, че при неблагоприятни атмосферни условия, срокът за монтаж на водоотвеждащите съоръжения може да бъде променен. Крайният срок за завършване на основния ремонт на Дунав мост е до 3 декември тази година.