До 23 октомври движението при пътен възел „Зимница“ на магистрала „Тракия“ ще е двупосочно в една лента

До 23 октомври движението в участък от път I-7 Зимница - Ямбол при пътен възел „Зимница“ на автомагистрала (АМ) „Тракия“ ще се осъществява двупосочно в една лента при скорост до 30 км/ч заради ремонт на фуги на съоръжение на първокласния път при пресичането с магистралата. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Трафикът по пътя ще преминава двупосочно в една лента с изчакване и ще бъде регулиран със светофар. Движението по АМ „Тракия“ не се променя, добавиха от АПИ.

От пътната агенция апелираха шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция.

БТА припомня, че на 9 октомври от АПИ съобщиха, че започва ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373-ти км на път I-5 Кърджали – Маказа. След края на планираните дейности при 373-ти км в района на с. Върбен ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363-ти км на първокласния път в района на с. Птичар.