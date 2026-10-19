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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23758154 www.24chasa.bg

Не са добри условията за туризъм в планините

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По високите части на планините има снежна покривка около 5-10 сантиметра. СНИМКА: АРХИВ

Неблагоприятни са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Температурите са от нула до пет градуса, а по високите части е мъгливо. Над 2000 метра обстановката е зимна.

По високите части на планините има снежна покривка около 5-10 сантиметра и на места, като на връх Ботев, около 20 сантиметра, допълниха от ПСС, цитирана от БТА.

Няма регистрирани инциденти през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще бъде значителна. Най-високите върхове през по-голямата част от деня ще останат в облачния слой. На места преди обяд ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

 

По високите части на планините има снежна покривка около 5-10 сантиметра. СНИМКА: АРХИВ

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