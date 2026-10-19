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Модерните кресла са съвсем различни

Идеален дом

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Frigerio Linda Armchair

Най-новите предложения на продуктовите дизайнери обединяват в удобни извивки различните конструктивни елементи - седалката, краката, облегалката и подлакътниците. Креслата сега се разполагат свободно в отвореното пространства на дневните така, че да могат да бъдат наблюдавани от всички страни. Това прави наложително те да изглеждат елегантно от различни ъгли.

Снимка Desmos на Versace Home
Снимка Desmos на Versace Home

Извити форми като пашкул

За да може да бъде постигната съвременната визия на скулптурна мебел, конструкцията е от значение. Много е актуално краката, подлакътниците и облегалките са обединени от една извита форма. Тя може да бъде допълнена с видими ленти, които освен завършен декоративен елемент са и носещи. Различните дизайни предлагат те да са изработени от естествена кожа или от метал с повърхностна обработка от бронз, злато или хром.

Mas Creations на Masquespacio
Mas Creations на Masquespacio

Обединяване на елементите

Когато има нужда от столове и кресла, които се използват в зони, в които гърбът остава открит, може да се използва скулптурна арка, която да обединява облегалката и задните крака. В повечето модели тя представлява плътен тапициран цилиндър, осигуряващ удобство и комфорт при облягане, както и стабилна упора на цялата конструкция.

Полин Шарден за Petite Friture
Полин Шарден за Petite Friture

Без прекъсване

Креслата, които са замислени като един цялостен елемент, изглеждат семпли само на пръв поглед. Балансирането на чисти линии е много по-трудно за продуктовите дизайнери. С подходящ материал като фибростъкло или алуминий, може да се изработят футористични и обтекаеми форми, които да обединяват всички елементи на фотьойлите в един непрекъснат елемент. Измамно семплите извивки на така оформените стилистично кресла позволяват удобство и комфорт при сядане.

Frigerio Linda Armchair
Снимка Desmos на Versace Home
Mas Creations на Masquespacio
Полин Шарден за Petite Friture

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